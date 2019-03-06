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10:39   6 Марта 2019
Весь мир

ЦАР благодарит Россию за помощь в переговорах в Хартуме

ЦАР благодарит Россию за помощь в переговорах в Хартуме

В августе 2018 года в столице Судана Хартуме состоялись первые переговоры между лидерами четырех основных вооруженных групп. По итогам этих обсуждений участники пришли к соглашению о разрешении кризиса. После подписания соглашения заинтересованные стороны выразили благодарность президенту Судана Омару аль-Баширу и суданскому народу за теплый прием. Они также выразили благодарность России за содействие в проведении этих переговоров, отметив ее неустанные усилия по урегулированию ситуации в ЦАР. Об этом сообщает Lepotentiel Centrafricain.

ЦАР благодарит Россию за помощь в переговорах в Хартуме

Москва, отмечает издание, в отличие от ООН, выбрала нейтральную позицию и не пыталась навязать свое мнение заинтересованным сторонам. Международное сообщество, включая Комиссара мира Африканского союза Исмаила Чергуи, максимально увеличило вклад российских дипломатов в реализацию этого процесса стабильности ЦАР. По мнению некоторых экспертов, переговоры в Хартуме не увенчались бы успехом, если Россия не внесла бы свой вклад. 

«Россия за год сделала для ЦАР намного больше, чем Запад за все время», — приводит издание мнение политологов.

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Автор: Алла Ларионова
#россия #политика #цар

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