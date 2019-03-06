ЦАР благодарит Россию за помощь в переговорах в Хартуме

В августе 2018 года в столице Судана Хартуме состоялись первые переговоры между лидерами четырех основных вооруженных групп. По итогам этих обсуждений участники пришли к соглашению о разрешении кризиса. После подписания соглашения заинтересованные стороны выразили благодарность президенту Судана Омару аль-Баширу и суданскому народу за теплый прием. Они также выразили благодарность России за содействие в проведении этих переговоров, отметив ее неустанные усилия по урегулированию ситуации в ЦАР. Об этом сообщает Lepotentiel Centrafricain.

Москва, отмечает издание, в отличие от ООН, выбрала нейтральную позицию и не пыталась навязать свое мнение заинтересованным сторонам. Международное сообщество, включая Комиссара мира Африканского союза Исмаила Чергуи, максимально увеличило вклад российских дипломатов в реализацию этого процесса стабильности ЦАР. По мнению некоторых экспертов, переговоры в Хартуме не увенчались бы успехом, если Россия не внесла бы свой вклад.