Снеговики в «поддержку» активиста движения «Весна» Владимира Казаченко, обвиняемого в развратных действиях сексуального характера с 14-летней школьницей, появились на набережной Васильевского острова в Петербурге.

У снеговиков есть лица. На одном - сам Казаченко, на втором - его «старший товарищ» - Алексей Навальный, ярым сторонником которого является любитель школьниц. Снежную инсталляцию сопровождает плакат с надписью «Педовики за «Весну».

Педовики за "Весну": в Санкт-Петербурге решили "поддержать" активиста Навального Владимира Казаченко, в отношении которого следственные органы ведут проверку по факту совращения несовершеннолетних pic.twitter.com/x3BwuFOPXz — Актуальная Политика (@Current_policy) 6 марта 2019 г.

18 февраля полиция задержала 14-летнюю девушку и ее друга Вадима Тишкина, который оказался и другом Казаченко. В отделении полиции у юноши обнаружили пакетик с веществом бежевого цвета. Экспертиза выяснила, что это амфетамин.

На смартфоне девочки полицейские нашли видео и фото, на которых она, Тишкин и Казаченко устраивали секс-оргии и принимали наркотики. На большинстве снимков на стене виден плакат «Навальный 2018».

Сейчас Казаченко и Тишкин - под арестом в рамках возбужденного уголовного дела. При этом исключать Казаченко из рядов «Весны» не планируется. Представитель организации Анжелика Петровская считает, что секс с подростком — это «нормально», и сурово наказывать за нее стоит.

С этим утверждением крайне не согласна общественность в Петербурге. В субботу, 2 марта, прошел пикет возле штаба Навального на Вознесенском проспекте. Ранее в Петербурге появились рекламные щиты по по теме громкого дела с надписью: «А вы уверены, что ваши дети сейчас в школе?».