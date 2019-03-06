«Шереметьево» разработал общие правила пользования аэропортами
Аэропорт «Шереметьево» создал приказ «Об утверждении типовых правил пользования аэровокзальным комплексом», который поддержала Международная ассоциация аэропортов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя компании.
В прошлом месяце проект направили в министерство транспорта Россиии, ведомство поддержало идею.
«Вопрос об установлении административной ответственности за нарушение правил пользования АВК будет решен по усмотрению Минтранса России», — отметил собеседник.
Приказ в частности запрещает «навязывание услуг» гостиничной сферы, по упаковке багажа или такси. В пояснительной записке указано, что «пристающие» обманным путем «практически принудительно склоняют» к получению услуг низкого качества.
В аэропортах нельзя будет попрошайничать, находится в «зловонной одежде», ездить на велосипедах, роликах и самокатах, использовать выключенные эскалаторы и травалаторы, перевозить детей на багажных тележках, запускать воздушных змеев и квадрокоптеры.