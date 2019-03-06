Член налогового комитета Палаты представителей Конгресса США от демократов Билл Пэскрелл заявил во вторник, 5 марта, что, по его мнению, коллегия запросит налоговые декларации президента Дональда Трампа в течение двух недель. Отчеты главы Белого дома хотят запросить за последние 10 лет.

«Моим прогнозом будет следующая пара недель», — заявил конгрессмен журналистам.

Пэскрелл дал понять, что ему не ограничил срок на совершение запроса глава комитета по налогам Палаты представителей Ричард Нил.