Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Кубанский школьник стрелял по сверстникам из игрушечного пистолета

Кубанский школьник стрелял по сверстникам из игрушечного пистолета

 Госдума отказалась слушать отчет министра экономики

Госдума отказалась слушать отчет министра экономики
Топ-менеджер «Нафтогаза» уличил сотрудников своей компании в коррупции

Топ-менеджер «Нафтогаза» уличил сотрудников своей компании в коррупции

Украина и США не верят в успех переговоров с РФ по газу

Украина и США не верят в успех переговоров с РФ по газу

ВВС США получили новые самолеты-заправщики с кучами мусора внутри

ВВС США получили новые самолеты-заправщики с кучами мусора внутри

 США устроили информационную блокаду лагерю беженцев в Сирии

США устроили информационную блокаду лагерю беженцев в Сирии
Кубанский школьник стрелял по сверстникам из игрушечного пистолета

Кубанский школьник стрелял по сверстникам из игрушечного пистолета

 Госдума отказалась слушать отчет министра экономики

Госдума отказалась слушать отчет министра экономики
Топ-менеджер «Нафтогаза» уличил сотрудников своей компании в коррупции

Топ-менеджер «Нафтогаза» уличил сотрудников своей компании в коррупции

Украина и США не верят в успех переговоров с РФ по газу

Украина и США не верят в успех переговоров с РФ по газу

ВВС США получили новые самолеты-заправщики с кучами мусора внутри

ВВС США получили новые самолеты-заправщики с кучами мусора внутри

 США устроили информационную блокаду лагерю беженцев в Сирии

США устроили информационную блокаду лагерю беженцев в Сирии
10:13   6 Марта 2019
Весь мир

Демократы запросят налоговые декларации Трампа в течение двух недель

Демократы запросят налоговые декларации Трампа в течение двух недель

Член налогового комитета Палаты представителей Конгресса США от демократов Билл Пэскрелл заявил во вторник, 5 марта, что, по его мнению, коллегия запросит налоговые декларации президента Дональда Трампа в течение двух недель. Отчеты главы Белого дома хотят запросить за последние 10 лет.

«Моим прогнозом будет следующая пара недель», — заявил конгрессмен журналистам.

Пэскрелл дал понять, что ему не ограничил срок на совершение запроса глава комитета по налогам Палаты представителей Ричард Нил. 

Демократы надеются, что документы позволят им выявить любые конфликты интересов, создаваемые глобальной бизнес-империей Трампа. Ожидается, что администрация главы американского государства отклонит такой запрос. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алла Ларионова
#сша #трамп

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...