Демократы запросят налоговые декларации Трампа в течение двух недель
Член налогового комитета Палаты представителей Конгресса США от демократов Билл Пэскрелл заявил во вторник, 5 марта, что, по его мнению, коллегия запросит налоговые декларации президента Дональда Трампа в течение двух недель. Отчеты главы Белого дома хотят запросить за последние 10 лет.
«Моим прогнозом будет следующая пара недель», — заявил конгрессмен журналистам.
Пэскрелл дал понять, что ему не ограничил срок на совершение запроса глава комитета по налогам Палаты представителей Ричард Нил.
Демократы надеются, что документы позволят им выявить любые конфликты интересов, создаваемые глобальной бизнес-империей Трампа. Ожидается, что администрация главы американского государства отклонит такой запрос.