Путин поздравил Жванецкого с 85-летием

Президент РФ Владимир Путин отметил неподражаемый артистизм и великолепное чувство юмора писателя-сатирика Михаила Жванецкого, который в эти дни отмечает 85-летний юбилей.

Поздравительная телеграмма главы государства руководителю Московского театра Миниатюр опубликована на сайте Кремля.

«Уважаемый Михаил Михайлович! Поздравляю Вас с 85-летним юбилеем. Многие годы Вы с неизменным успехом выступаете на эстраде, восхищая публику великолепным чувством юмора и неподражаемым артистизмом», - говорится в поздравлении.

По словам президента, Михаил Жванецкий ярко представил себя на литературном поприще, всем своим творчеством убедительно подтверждая щедрость, многогранность и востребованность настоящего таланта.

В заключение Владимир Путин пожелал юбиляру крепкого здоровья и всего самого лучшего.