Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
«Шереметьево» разработал общие правила пользования аэропортами

«Шереметьево» разработал общие правила пользования аэропортами

 Глава Минздрава оказала помощь пассажирке на борту самолета

Глава Минздрава оказала помощь пассажирке на борту самолета
Украина и США не верят в успех переговоров с РФ по газу

Украина и США не верят в успех переговоров с РФ по газу

Генпрокуратура Узбекистана: Гульнару Каримову перевели в колонию

Генпрокуратура Узбекистана: Гульнару Каримову перевели в колонию
Болтон не исключил новые санкции против Венесуэлы

Болтон не исключил новые санкции против Венесуэлы

 США готовы ввести новые санкции против КНДР, если она не разоружится

США готовы ввести новые санкции против КНДР, если она не разоружится
«Шереметьево» разработал общие правила пользования аэропортами

«Шереметьево» разработал общие правила пользования аэропортами

 Глава Минздрава оказала помощь пассажирке на борту самолета

Глава Минздрава оказала помощь пассажирке на борту самолета
Украина и США не верят в успех переговоров с РФ по газу

Украина и США не верят в успех переговоров с РФ по газу

Генпрокуратура Узбекистана: Гульнару Каримову перевели в колонию

Генпрокуратура Узбекистана: Гульнару Каримову перевели в колонию
Болтон не исключил новые санкции против Венесуэлы

Болтон не исключил новые санкции против Венесуэлы

 США готовы ввести новые санкции против КНДР, если она не разоружится

США готовы ввести новые санкции против КНДР, если она не разоружится
10:00   6 Марта 2019
Россия

Путин назвал путь Терешковой примером честного служения стране

Путин назвал путь Терешковой примером честного служения стране

Российский лидер Владимир Путин поздравил первую женщину-космонавта, Героя Советского Союза, депутата Госдумы Валентину Терешкову с днем рождения. Текст пожелания опубликован на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что весь профессиональный путь Терешковой — это пример честного служения стране. Путин пожелал ей успеха, здоровья и всего самого доброго.

«Важно, что на протяжении многих лет ваши знания, опыт, энергия в полной мере востребованы в ответственной общественной, законотворческой деятельности», — говорится в поздравлении.

Валентина Терешкова родилась 6 марта 1937 года в Ярославской области. Первый полет в космос она осуществила в июне 1963 года.

Терешкова — первая в стране женщина-генерал. С 2016 года — депутат Госдумы от «Единой России». С декабря 2018 года — председатель комиссии «Единой России» по этике.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#путин #поздравление #терешкова

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...