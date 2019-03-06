Путин назвал путь Терешковой примером честного служения стране

Российский лидер Владимир Путин поздравил первую женщину-космонавта, Героя Советского Союза, депутата Госдумы Валентину Терешкову с днем рождения. Текст пожелания опубликован на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что весь профессиональный путь Терешковой — это пример честного служения стране. Путин пожелал ей успеха, здоровья и всего самого доброго.

«Важно, что на протяжении многих лет ваши знания, опыт, энергия в полной мере востребованы в ответственной общественной, законотворческой деятельности», — говорится в поздравлении.

Валентина Терешкова родилась 6 марта 1937 года в Ярославской области. Первый полет в космос она осуществила в июне 1963 года.

Терешкова — первая в стране женщина-генерал. С 2016 года — депутат Госдумы от «Единой России». С декабря 2018 года — председатель комиссии «Единой России» по этике.