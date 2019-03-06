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10:02   6 Марта 2019
Россия

Глава Минздрава оказала помощь пассажирке на борту самолета

Глава Минздрава оказала помощь пассажирке на борту самолета

Глава Министерства здравоохранения России Вероника Скворцова оказала помощь пассажирке самолета, которая почувствовала себя плохо во время перелета из Москвы в Ташкент. Об этом сообщила пресс-служба российского ведомства, передает РИА Новости.

«Через час после взлета командир корабля обратился к пассажирам по громкой связи, есть ли на борту врач. Министр сразу откликнулась. Помощь оказана гражданке Узбекистана», — рассказали в министерстве.

Скворцова посещала 6-7 марта с визитом Узбекистан.

На минувшей неделе министр заявила, что РФ вскоре может войти в список стран 80+ по продолжительности жизни. Для этого, отметила она, в стране необходимо изменить идеологию и логистику организации медицинской помощи. Речь об обновлении инфраструктуры, переоснащении или строительстве новых объектов, а также не забывать о профилактике заболеваний.

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Автор: Алла Ларионова
#россия #скворцова #первая помощь

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