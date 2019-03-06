Глава Минздрава оказала помощь пассажирке на борту самолета

Глава Министерства здравоохранения России Вероника Скворцова оказала помощь пассажирке самолета, которая почувствовала себя плохо во время перелета из Москвы в Ташкент. Об этом сообщила пресс-служба российского ведомства, передает РИА Новости.

«Через час после взлета командир корабля обратился к пассажирам по громкой связи, есть ли на борту врач. Министр сразу откликнулась. Помощь оказана гражданке Узбекистана», — рассказали в министерстве.

Скворцова посещала 6-7 марта с визитом Узбекистан.

На минувшей неделе министр заявила, что РФ вскоре может войти в список стран 80+ по продолжительности жизни. Для этого, отметила она, в стране необходимо изменить идеологию и логистику организации медицинской помощи. Речь об обновлении инфраструктуры, переоснащении или строительстве новых объектов, а также не забывать о профилактике заболеваний.