ФАС хочет нормировать расходы на транспортировку ТКО
Федеральная антимонопольная служба хочет усовершенствовать законодательство в области обращения твердых коммунальных отходов для развития конкуренции, сообщил заместитель начальника Управления регулирования в сфере жилищно-коммунального хозяйства ФАС Александр Федяков.
ФАС предлагает нормировать расходы на транспортирование твердых коммунальных отходов https://t.co/wj4QpgnZT5— ФАС (@rus_fas) 6 марта 2019 г.
ФАС обратило внимание, что именно эта позиция в тарифе имеет наибольшую стоимость и поэтому сильно влияет на итоговый размер. Российское правительство постановило, что региональный оператор ТКО обязан выбирать для перевозки мусора представителей малого и среднего предпринимательства.
«Привлечение малого бизнеса позволит сдержать индексацию тарифов и даст стимул для развития конкуренции в этой отрасли», — объяснил Федяков.
Дорожная карта далее предписывает нормировать затраты на перевозку ТКО. Советник Управления регулирования в сфере Екатерина Перфилова отметила, что при принятии тарифов регуляторы не обосновывают учет некоторых статей расходов, а работа региональных операторов ТКО не соответствует схеме обращения с отходами.
Она подчеркнула, что совместная работа решит существующие проблемы в данном направлении.