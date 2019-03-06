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9:50   6 Марта 2019
Россия

ФАС хочет нормировать расходы на транспортировку ТКО

ФАС хочет нормировать расходы на транспортировку ТКО

Федеральная антимонопольная служба хочет усовершенствовать законодательство в области обращения твердых коммунальных отходов для развития конкуренции, сообщил заместитель начальника Управления регулирования в сфере жилищно-коммунального хозяйства ФАС Александр Федяков.

ФАС обратило внимание, что именно эта позиция в тарифе имеет наибольшую стоимость и поэтому сильно влияет на итоговый размер. Российское правительство постановило, что региональный оператор ТКО обязан выбирать для перевозки мусора представителей малого и среднего предпринимательства.

«Привлечение малого бизнеса позволит сдержать индексацию тарифов и даст стимул для развития конкуренции в этой отрасли», — объяснил Федяков.

Дорожная карта далее предписывает нормировать затраты на перевозку ТКО. Советник Управления регулирования в сфере Екатерина Перфилова отметила, что при принятии тарифов регуляторы не обосновывают учет некоторых статей расходов, а работа региональных операторов ТКО не соответствует схеме обращения с отходами.

Она подчеркнула, что совместная работа решит существующие проблемы в данном направлении.

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Автор: Анна Манц
#фас #тариф #тко

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