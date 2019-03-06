Болтон не исключил новые санкции против Венесуэлы

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон сообщил, что Вашингтон не исключает введения новых санкций против Венесуэлы. Такое заявление он сделал в эфире телеканала Fox Business.

По словам Болтона, в США на министерском уровне обсуждаются новые санкции. Вашингтон хочет ввести очередные меры для контроля над финансами венесуэльского президента Николаса Мадуро, чтобы «лишить его режим средств, которые нужны ему для удерживания власти».

Чиновник отметил, что эффект от американских санкций по-прежнему накапливается.

Ранее президент США Дональд Трамп продлил санкции против Венесуэлы, которые действуют с 2015 года.

Специальный представитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс заявил, что в стране рассматривают возможность введения санкций против третьих стран за ведение дел с Каракасом.