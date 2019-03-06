США готовы ввести новые санкции против КНДР, если она не разоружится
Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил во вторник, что Соединенные Штаты рассмотрят вопрос об усилении санкций в отношении Северной Кореи, если Пхеньян не откажется от программы ядерного вооружения.
Болтон заявил Fox Business Network, что после саммита в Ханое между Трампом и северокорейским лидером Ким Чен Ыном Вашингтон обратит внимание на то, намерен ли Пхеньян отказаться от своей «программы создания ядерного оружия и всего, что с ней связано».
«Если они не хотят этого делать, то я думаю, что президент Трамп был предельно ясен», — отметил советник главы США.
Он подчеркнул, что в случае отказа Пхеньяна от денуклиаризации, Вашингтон сохранит введенные ранее ограничительные меры
«Мы посмотрим, как их нарастить, фактически усилить», — сказал Болтон.
Его комментарии прозвучали спустя несколько дней после саммита США-КНДР по денуклеаризации, который состоялся 27-28 февраля в Ханое. Тогда встреча Трампа и Кима завершилась раньше из-за разногласий сторон по поводу того, насколько Северная Корея должна ограничить свою ядерную программу.