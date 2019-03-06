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 Глава Минздрава оказала помощь пассажирке на борту самолета

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Украина и США не верят в успех переговоров с РФ по газу

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Генпрокуратура Узбекистана: Гульнару Каримову перевели в колонию

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9:25   6 Марта 2019
Россия

Бастрыкин поздравил Терешкову с днем рождения

Бастрыкин поздравил Терешкову с днем рождения

Заместитель председателя Комитета Государственной думы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления, Герой Советского Союза, первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова сегодня, 6 марта, празднует 82 день рождения. Ее поздравил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Он отметил, что Терешкова внесла огромный вклад в «развитие и укрепление демократических основ государственности России, реализацию конституционных прав и свобод граждан», а также в работу Общественного совета при СК.

Бастрыкин обратил внимание на человеческие качества, жизненный опыт, высокую ответственность, патриотизм, упорство, целеустремленность и отвагу первой женщины-космонавта. Он пожелал ей здоровья, благополучия и успехов в работе.

Бастрыкин поздравил Терешкову с днем рождения

Государственная корпорация «Роскосмос» в честь праздника опубликовало видео, посвященное Герою СССР.

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Автор: Анна Манц
#роскосмос #следком #терешкова

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