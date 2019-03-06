Бастрыкин поздравил Терешкову с днем рождения

Заместитель председателя Комитета Государственной думы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления, Герой Советского Союза, первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова сегодня, 6 марта, празднует 82 день рождения. Ее поздравил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Александр Бастрыкин поздравил Валентину Терешкову с днем рождения https://t.co/kssTj9YClB — Следственный комитет (@sledcom_rf) 6 марта 2019 г.

Он отметил, что Терешкова внесла огромный вклад в «развитие и укрепление демократических основ государственности России, реализацию конституционных прав и свобод граждан», а также в работу Общественного совета при СК.

Бастрыкин обратил внимание на человеческие качества, жизненный опыт, высокую ответственность, патриотизм, упорство, целеустремленность и отвагу первой женщины-космонавта. Он пожелал ей здоровья, благополучия и успехов в работе.

Государственная корпорация «Роскосмос» в честь праздника опубликовало видео, посвященное Герою СССР.