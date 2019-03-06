Боевики атаковали офис строительной компании в Афганистане

Группа вооруженных лиц напала на офис частной строительной компании, который находится неподалеку от аэропорта в провинции Нангархар на востоке Афганистана. Об этом сообщил телеканал Tolo News со ссылкой на местные власти.

Инцидент произошел в среду утром. Губернатор провинции заявил, что компания, подвергшаяся атаке, ведет строительные работы в аэропорту. По его данным, на место случившегося властями были направлены силы безопасности. При этом представитель губернатора отметил, что столкновения все еще продолжаются.

В конце минувшей недели в афганской провинции Гильменд группа боевиков напала на базу вооруженных сил, в результате чего погибли по меньшей мере 40 сотрудников. Силовикам удалось ликвидировать 20 боевиков.