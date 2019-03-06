Глава «Водоканала» предстанет перед судом в Хабаровске за крупные хищения

Руководителя хабаровского «Водоканала» Владимира Стеблевского будут судить по делу о хищениях с ущербом более 400 миллионов рублей. Об этом говорится на сайте управления Следственного комитета по региону.

Отмечается, что главу госпредприятия обвиняют по статьям «растрата», «злоупотребление полномочиями», «коммерческий подкуп» и «отмывание денег».

Следствие считает, что в 2010-2017 годах Стеблевский и его заместитель-главный инженер растратили бюджетные деньги, которые были выделены на федеральную целевую программу. Они закупили оборудование для строительства Тунгусского водозабора по цене, завышенной на 19 миллионов.

По данным СК, чиновник также получил 28 миллионов рублей коммерческого подкупа от предпринимателя для его победы в процедуре закупки. Стеблевский также увеличил стоимость работ по контракту на строительстве водозабора. Ущерб составил более 260 миллионов рублей.

Чиновника также обвиняют в злоупотреблении при закупках реагента для госпредприятия. Директор «Водокаланала» отмыл более 60 миллионов рублей. Он застраховал свою жизнь и жизнь родственников