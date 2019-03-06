Украина и США не верят в успех переговоров с РФ по газу

Украина при поддержке США разработала запасной план по транзиту газа в Европу, ему будут следовать в случае провала переговоров с Россией, заявила заместитель главы министерства иностранных дел страны Елена Зеркаль на конференции, которая посвящена этому вопросу.

Она отметила, что после завершения текущего контракта, Киев хочет ратифицировать новые приложения к Соглашению об ассоциации с Евросоюзом по интеграции Украины в энергетическое пространство. Однако есть и «план Б», который разработан с учетом «сроков» газового кризиса 2009 года.

«Мы разработали наш собственный план относительно устойчивости с помощью Соединенных Штатов», — заявила замминистра.

Подробностей Зеркаль не раскрыла.

В январе Россия, Украина и Европейская комиссия обсудили транспортировку газа после истечения срока действия нынешнего соглашения между «Газпромом» и «Нафтогазом». ЕК предложила продлить контракт, но стороны не пришли к консенсусу.

Москва неоднократно указывала на продолжение транзита ресурса через украинскую территорию, если это будет иметь экономическую выгоду. Однако глава министерства энергетики России Александр Новак заявлял, что транспортировка газа по данному маршруту обходится дороже других.