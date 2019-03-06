Сельским врачам и учителям сохранят льготы ЖКХ

Отмену компенсации ряда услуг ЖКХ для учителей и врачей сельской местности исключили из дорожной карты министерства экономического развития России по освобождению регионов от чрезмерных финансовых обязательств. Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на депутата Государственной думы Аркадия Пономарева, который послал запрос в ведомство.

Ранее Минэкономразвития опубликовало «План по оптимизации регулирования на федеральном уровне полномочий органов государственной власти субъектов РФ», который предполагал снятие коммунальных льгот для сельских учителей и врачей. Но сенаторы и депутаты раскритиковали этот пункт, несмотря на плановое повышение зарплаты специалистов.

Пономарев уверен, что предложение противоречит «Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года», которая предписывает привлечение профессионалов и создание привлекательных условий.

«Мероприятие по отмене компенсации сельским учителям расходов на оплату жилья, отопления и освещения было исключено из дорожной карты по результатам его обсуждения», — указано в ответе ведомства.

После согласования проект дорожной карты передадут правительству.