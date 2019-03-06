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7:55   6 Марта 2019
Россия

Пять человек стали жертвами ДТП в Ставропольском крае

Пять человек стали жертвами ДТП в Ставропольском крае

В Ставропольском крае пять человек стали жертвами ДТП с участием минивэна, выполнявшего частную перевозку из Азербайджана. Об этом сообщает региональный главк ГИБДД.

По предварительным данным, около 5:30 мск водитель автомобиля «Газ-66» по неустановленным причинам выехал на «встречку», где столкнулся с минивэном. На месте от полученных травм на месте происшествия скончались пять человек.

Несколько человек были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. Точное число участников ДТП и их личности выясняются.

В свою очередь РИА «Новости» со ссылкой на правоохранительные органы сообщают, что пострадали четверо человек, они находятся в тяжелом состоянии.

Отмечается, что минивэн направлялся из Азербайджана в Москву.

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Автор: Олег Королев
#дтп #азербайджан #ставропольский край

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