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7:32   6 Марта 2019
Общество

Россиянка погибла на острове Пхукет

Россиянка погибла на острове Пхукет

Туристка из России погибла на острове Пхукет в Таиланде, разбившись при падении с балкона в гостинице, сообщает интернет-портал Phuket News.

Трагедия произошла во вторник утром в одной из гостиниц района Патонг Бич. Следователи считают, что причиной падения девушки стал несчастный случай из-за сильного алкогольного опьянения.

По информации издания, россиянка вернулась пьяной в гостиницу с подругой, которая 25 февраля приехала на отдых вместе с ней. Женщины продолжили выпить на балконе. Утром сотрудники отеля обнаружили погибшую постоялицу, лежащую под балконом лицом вниз.

После отправки тела в больницу, врачи констатировали смерть из-за падения с высоты и черепно-мозговой травмы, несовместимой с жизнью.

Вторая постоялица номера рассказала полиции, что ушла спать рано утром, тогда как подруга осталась на балконе.

Посольство РФ в Бангкоке сообщило РИА «Новости», что сотрудники консульства связались с родственниками погибшей. После окончания следствия будет проведена репатриация останков.

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Автор: Олег Королев
#таиланд #пхукет #российские туристы

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