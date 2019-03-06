Американские эксперты предполагают, что Пхеньян ведет работы на космодроме Сохэ

Северная Корея начала восстановительные работы на ракетной стартовой площадке на космодроме Сохэ в провинции Пхенан-Пукто, сообщает портал 38 North на данные спутниковой фотосъемки.

Согласно данным портала, эксперты на основе собранных спутниковых снимков сделали вывод, что восстановительные работы на стартовой площадке начались между 16 февраля и 2 марта.

Отмечается, что на стартовой площадке возводится новый объект, видны два подъемных крана. На данный момент построены крыша и стены. Также в районе испытательного полигона для ракетных двигателей видны строительные материалы и два крана.

В минувшем году эксперты 38 North сообщали, что, согласно спутниковым снимкам от 20 июля, на космодроме Сохэ идет процесс по демонтажу здания. В августе 2018 портал сообщал, что демонтаж объектов приостановлен.