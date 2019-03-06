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Россиянка погибла на острове Пхукет

 Американские эксперты предполагают, что Пхеньян ведет работы на космодроме Сохэ

Американские эксперты предполагают, что Пхеньян ведет работы на космодроме Сохэ
7:08   6 Марта 2019
Весь мир

Американские эксперты предполагают, что Пхеньян ведет работы на космодроме Сохэ

Американские эксперты предполагают, что Пхеньян ведет работы на космодроме Сохэ

Северная Корея начала восстановительные работы на ракетной стартовой площадке на космодроме Сохэ в провинции Пхенан-Пукто, сообщает портал 38 North на данные спутниковой фотосъемки.

Согласно данным портала, эксперты на основе собранных спутниковых снимков сделали вывод, что восстановительные работы на стартовой площадке начались между 16 февраля и 2 марта.

Отмечается, что на стартовой площадке возводится новый объект, видны два подъемных крана. На данный момент построены крыша и стены. Также в районе испытательного полигона для ракетных двигателей видны строительные материалы и два крана.

В минувшем году эксперты 38 North сообщали, что, согласно спутниковым снимкам от 20 июля, на космодроме Сохэ идет процесс по демонтажу здания. В августе 2018 портал сообщал, что демонтаж объектов приостановлен.

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Автор: Олег Королев
#кндр #космодром #сохэ

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