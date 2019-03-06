Антонов прокомментировал контакты на уровне глав генштабов РФ и США

Контакты на уровне руководства генеральных штабов России и США отвечают интересам безопасности обоих стран, сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов.

По информации Минобороны РФ, начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов в понедельник обсудили на встрече в Вене с председателем Объединенного комитета начальников штабов ВС США генералом Джозефом Данфордом вопросы стратегической и региональной стабильности, в том числе касающиеся договоров о СНВ и РСМД.

Антонов выразил сожаление, что последние годы контакты подобного уровня стали кране редки, что не отвечает интересам США и РФ.

По его словам, в прошедшие дни в США многие интересовались результатами переговоров по линии оборонных ведомств и выражали надежду на их позитивное влияние на отношения между странами. Посол отметил, что российская сторона поддерживает подобные настроения.

Также Антонов выразил уверенность, что встречи между военачальниками РФ и США всегда необходимы и востребованны, особенно в трудные времена и условия многочисленных региональных конфликтов.