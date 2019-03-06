Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Пранкеры из РФ одурачили спецпредставителя США по Венесуэле

Пранкеры из РФ одурачили спецпредставителя США по Венесуэле

 Пять человек стали жертвами ДТП в Ставропольском крае

Пять человек стали жертвами ДТП в Ставропольском крае
Генпрокуратура Узбекистана: Гульнару Каримову перевели в колонию

Генпрокуратура Узбекистана: Гульнару Каримову перевели в колонию

 Генеральная прокуратура Узбекистана опровергла слухи о «похищении» Каримовой

Генеральная прокуратура Узбекистана опровергла слухи о «похищении» Каримовой
Россиянка погибла на острове Пхукет

Россиянка погибла на острове Пхукет

 Американские эксперты предполагают, что Пхеньян ведет работы на космодроме Сохэ

Американские эксперты предполагают, что Пхеньян ведет работы на космодроме Сохэ
Пранкеры из РФ одурачили спецпредставителя США по Венесуэле

Пранкеры из РФ одурачили спецпредставителя США по Венесуэле

 Пять человек стали жертвами ДТП в Ставропольском крае

Пять человек стали жертвами ДТП в Ставропольском крае
Генпрокуратура Узбекистана: Гульнару Каримову перевели в колонию

Генпрокуратура Узбекистана: Гульнару Каримову перевели в колонию

 Генеральная прокуратура Узбекистана опровергла слухи о «похищении» Каримовой

Генеральная прокуратура Узбекистана опровергла слухи о «похищении» Каримовой
Россиянка погибла на острове Пхукет

Россиянка погибла на острове Пхукет

 Американские эксперты предполагают, что Пхеньян ведет работы на космодроме Сохэ

Американские эксперты предполагают, что Пхеньян ведет работы на космодроме Сохэ
6:31   6 Марта 2019
Весь мир

Антонов прокомментировал контакты на уровне глав генштабов РФ и США

Антонов прокомментировал контакты на уровне глав генштабов РФ и США

Контакты на уровне руководства генеральных штабов России и США отвечают интересам безопасности обоих стран, сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов.

По информации Минобороны РФ, начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов в понедельник обсудили на встрече в Вене с председателем Объединенного комитета начальников штабов ВС США генералом Джозефом Данфордом вопросы стратегической и региональной стабильности, в том числе касающиеся договоров о СНВ и РСМД.

Антонов выразил сожаление, что последние годы контакты подобного уровня стали кране редки, что не отвечает интересам США и РФ.

По его словам, в прошедшие дни в США многие интересовались результатами переговоров по линии оборонных ведомств и выражали надежду на их позитивное влияние на отношения между странами. Посол отметил, что российская сторона поддерживает подобные настроения.

Также Антонов выразил уверенность, что встречи между военачальниками РФ и США всегда необходимы и востребованны, особенно в трудные времена и условия многочисленных региональных конфликтов.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#россия #сша #антонов #генштаб вс рф

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...