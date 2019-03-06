Госсекретарь США посетит Израиль, Кувейт и Ливан

Американский госсекретарь Майк Помпео на следующей неделе посетит Израиль, Ливан и Кувейт в рамках проведения стратегического диалога, сообщил представитель пресс-службы Госдепа Роберт Палладино.

По его словам, последняя поездка на Ближний Восток была сокращена на один день, поскольку она в значительной степени является продолжением предыдущей.

В середине января госсекретарь США Майк Помпео прервал свое восьмидневное ближневосточное турне. По версии американских СМИ, причиной этому стала необходимость его присутствия на похоронах одного из членов его семьи. Тогда же ему пришлось отменить визит в Кувейт.

В январе во время турне Помпео посетил Египет. Бахрейн, Катар, Иорданию, Ирак, Объединенные Арабские Эмираты, Оман и Саудовскую Аравию.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой катарского МИД Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани сообщил, что предложение России об организации встречи премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и президента Палестины Махмуда Аббаса остается в силе.