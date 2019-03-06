Трамп сообщил, что посетит пострадавший штат Алабама в пятницу

Американский президент Дональд Трамп заявил, что приедет в Алабаму, где в результате торнадо погибли 23 человека.

Трамп сообщил журналистам, что отправиться в пострадавший штат в пятницу. Он отметил, что произошедшее было «трагической ситуацией», однако сейчас власти работают с этим.

Также он отметил, что контактировал с губернаторами Алабамы и соседней Джорджии в связи с торнадо.

Торнадо обрушился на Алабаму в минувшее воскресенье. Во вторник Трамп подписал указ о введении режима чрезвычайной ситуации, что позволит направить штату помощь из федерального бюджет. Также накануне Трамп выразил слова поддержки пострадавшим и семьям погибших в результате торнадо.

Такого большого числа жертв торнадо не было в США за последние шесть лет. Так, в мае 2013 у города Мур в штате Оклахома погибли 24 человека.