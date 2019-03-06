«Роскосмос» поручил отрасли разработать ракетоплан с ядерным двигателем

Предприятия ракетно-космической отрасли при разработке перспективной техники должны ориентироваться на создание принципиально новых систем, говорится в предложении «Роскосмоса».

В документе говорится, что планирование разработок многоразовых космических систем должно также включать в себя рассмотрение принципиально новых компоновок. В частности, речь может идти о создании ракетопланов с ядерной двигательной установкой.

Ожидается, что аналогичные системы могут в будущем поменять рынок космических средств выведения.

Разработка новой техники должна вестись с учетом опыта создания кораблей «Буран» и «Бор», а также крылатых ступеней «Байкал» и МРКС для ракеты «Ангара».

Ранее сообщалось, что компания «Исон» (резидент «Сколково») разрабатывает проект многоразового ракетоплана, предназначенного для полетов в атмосфере и космосе на гиперзвуковых скоростях.