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5:03   6 Марта 2019
Весь мир

Пентагон заключил контракт с Raytheon на создание гиперзвукового боевого блока

Пентагон заключил контракт с Raytheon на создание гиперзвукового боевого блока

Управление перспективны исследовательских проектов минобороны США (DARPA) заключило контракт с военно-промышленной компанией Raytheon, предусматривающий развитии гиперзвукового тактического управляемого боевого блока.

В сообщении компании говорится, что контракт на 63,3 миллиона долларов подразумевает развитие программы гиперзвукового оружия Tactical Boost Glide.

Совместные усилия DARPA и ВВС США включают критический анализ проекта, за которым последует принятие технологии на вооружение.

В пресс-релизе подчеркивается, что данный контракт - еще один в растущем количестве гиперзвуковых оружейных программ.

Отмечается, что гиперзвуковое оружие позволит американским военным действовать с более дальних дистанций при более оперативном реагировании и с повышенной эффективностью по сравнению с нынешними системами вооружения.

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Автор: Олег Королев
#сша #пентагон #гиперзвуковое оружие

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