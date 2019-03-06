Пентагон заключил контракт с Raytheon на создание гиперзвукового боевого блока

Управление перспективны исследовательских проектов минобороны США (DARPA) заключило контракт с военно-промышленной компанией Raytheon, предусматривающий развитии гиперзвукового тактического управляемого боевого блока.

В сообщении компании говорится, что контракт на 63,3 миллиона долларов подразумевает развитие программы гиперзвукового оружия Tactical Boost Glide.

Совместные усилия DARPA и ВВС США включают критический анализ проекта, за которым последует принятие технологии на вооружение.

В пресс-релизе подчеркивается, что данный контракт - еще один в растущем количестве гиперзвуковых оружейных программ.

Отмечается, что гиперзвуковое оружие позволит американским военным действовать с более дальних дистанций при более оперативном реагировании и с повышенной эффективностью по сравнению с нынешними системами вооружения.