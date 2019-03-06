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4:48   6 Марта 2019
Весь мир

США ужесточат санкции против КНДР в случае ее отказа от ядерного разоружения

США ужесточат санкции против КНДР в случае ее отказа от ядерного разоружения

Администрация американского президента Дональда Трампа ужесточит режим санкций в отношении КНДР в случае ее отказа осуществить ядерное разоружение, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

По его словам, в свете решения президента Трампа не идти на плохую сделку с Северной Кореей в Ханое, США ожидают большое число потенциальных решений со стороны Северной Кореи по поводу серьезности дальнейших переговоров, готовности их возобновления и приверженности сдать ядерные арсеналы.

Болтон отметил, что в случае, если северокорейская сторона не захочет этого, то Пхеньяну не будет предоставлено послаблений от окружающих экономику санкций. По его словам, ограничительные меры будут поступательно ужесточаться.

Советник главы государства отметил, что американский лидер совершенно недвусмысленно говорил о подобных последствиях.

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Автор: Олег Королев
#сша #кндр #болтон

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