Бомбардировщик ВВС США пролетел около спорных островов в Южно-Китайском море

Стратегический бомбардировщик американских ВВС B-52, дислоцированный на тихоокеанском острове Гуам, совершил полет около спорных островов в Южно-Китайском море. Об этом сообщает телекомпания CNN со ссылкой на Тихоокеанские ВВС США.

Два бомбардировщика B-52 Stratofortress вылетели с базы Андерсон и приняли участие в обычных тренировочных миссиях четвертого марта.

Один бомбардировщик провел тренировку около Южно-Китайского моря перед тем, как вернуться на Гуам. Второй провел тренировку около Японии в координации с ВМС США и совместно с японскими коллегами.

Данный полет американских стратегических бомбардировщиков над этой акваторией стал первым с ноября минувшего года.

Китай ведет с Вьетнамом, Брунеем, Малайзией и Филиппинами территориальные споры из-за Парасельских островов (Сиша), архипелага Спратли (Наньша) и Хуанъянь (риф Скарборо).