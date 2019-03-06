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Бомбардировщик ВВС США пролетел около спорных островов в Южно-Китайском море

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4:18   6 Марта 2019
Весь мир

Бомбардировщик ВВС США пролетел около спорных островов в Южно-Китайском море

Бомбардировщик ВВС США пролетел около спорных островов в Южно-Китайском море

Стратегический бомбардировщик американских ВВС B-52, дислоцированный на тихоокеанском острове Гуам, совершил полет около спорных островов в Южно-Китайском море. Об этом сообщает телекомпания CNN со ссылкой на Тихоокеанские ВВС США.

Два бомбардировщика B-52 Stratofortress вылетели с базы Андерсон и приняли участие в обычных тренировочных миссиях четвертого марта.

Один бомбардировщик провел тренировку около Южно-Китайского моря перед тем, как вернуться на Гуам. Второй провел тренировку около Японии в координации с ВМС США и совместно с японскими коллегами.

Данный полет американских стратегических бомбардировщиков над этой акваторией стал первым с ноября минувшего года.

Китай ведет с Вьетнамом, Брунеем, Малайзией и Филиппинами территориальные споры из-за Парасельских островов (Сиша), архипелага Спратли (Наньша) и Хуанъянь (риф Скарборо).

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Автор: Олег Королев
#южно-китайское море #ввс сша

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