США считают подарком участие Мадуро в возможных выборах президента Венесуэлы

Администрация США считала бы участие Николаса Мадуро в возможных новых выборах президента Венесуэлы, заявил во вторник на брифинге для иностранных журналистов в Вашингтоне спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс.

На просьбу уточнить, открыты ли США для данного сценария, Абрамс отметил, что это стало бы своеобразным подарком, поскольку последние опросы общественного мнения в Венесуэле, которые он видел, демонстрируют уровень поддержки в районе 10-15 процентов.

Спецпредставитель США отметил, что в конечном счете речь идет о решении, которое должны принимать венесуэльцы. По его словам, «тяжело представить», что Мадуро, якобы совершивший к много преступлений против народа Венесуэлы, смог бы играть в роль в строительстве демократической Венесуэлы.

По словам Абрамса, при любом переходе к демократии в Латинской Америке есть переговоры.