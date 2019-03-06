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США считают подарком участие Мадуро в возможных выборах президента Венесуэлы

США считают подарком участие Мадуро в возможных выборах президента Венесуэлы

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 Генеральная прокуратура Узбекистана опровергла слухи о «похищении» Каримовой

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Бомбардировщик ВВС США пролетел около спорных островов в Южно-Китайском море

Бомбардировщик ВВС США пролетел около спорных островов в Южно-Китайском море

США считают подарком участие Мадуро в возможных выборах президента Венесуэлы

США считают подарком участие Мадуро в возможных выборах президента Венесуэлы

4:04   6 Марта 2019
Весь мир

США считают подарком участие Мадуро в возможных выборах президента Венесуэлы

США считают подарком участие Мадуро в возможных выборах президента Венесуэлы

Администрация США считала бы участие Николаса Мадуро в возможных новых выборах президента Венесуэлы, заявил во вторник на брифинге для иностранных журналистов в Вашингтоне спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс.

На просьбу уточнить, открыты ли США для данного сценария, Абрамс отметил, что это стало бы своеобразным подарком, поскольку последние опросы общественного мнения в Венесуэле, которые он видел, демонстрируют уровень поддержки в районе 10-15 процентов.

Спецпредставитель США отметил, что в конечном счете речь идет о решении, которое должны принимать венесуэльцы. По его словам, «тяжело представить», что Мадуро, якобы совершивший к много преступлений против народа Венесуэлы, смог бы играть в роль в строительстве демократической Венесуэлы.

По словам Абрамса, при любом переходе к демократии в Латинской Америке есть переговоры.

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Автор: Олег Королев
#госдеп #мадуро

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