МИД Венесуэлы рассказал об исторической ошибке США
Американский президент Дональд Трамп, продлевая санкции против Венесуэлы, повторил ошибку бывшего главы государства Барака Обамы. Об этом сообщил глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса.
Во вторник Трамп продлил действие указа о санкциях против Венесуэлы, принятого в марте 2015 года администрацией Обамы. США ввели ограничения в отношении нескольких высокопоставленных чиновников Венесуэлы в связи с якобы имевшими место нарушениями прав человека и преследованиями политических оппонентов.
Арреаса на своей странице в Twitter отметил, что администрация Дональда Трампа ратифицировала и снова совершила историческую ошибку правительства Барака Обамы. Он подчеркнул, что Венесуэла никогда не была угрозой ни для одного народа в мире.
Он отметил, что народ Венесуэлы является американцам другом. Министр отметил, что возобновленный указ является только предлогом для оправдания агрессии, которая включает угрозу использования силы с целью вызвать смену режима, чтобы контролировать ресурсы страны.
По его мнению, действия Трампа и его окружения сумели разбудить большое движение за солидарность с Венесуэлой среди граждан США.