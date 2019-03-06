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2:44   6 Марта 2019
Весь мир

Трамп заявил, что ему будет не хватать Хиллари Клинтон на выборах в 2020 году

Трамп заявил, что ему будет не хватать Хиллари Клинтон на выборах в 2020 году

Американский президент Дональд Трамп заявил, что ему будет не хватать бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон на грядущих президентских выборах.

В понедельник Клинтон заявила, что не будет баллотироваться на пост президента США в 2020 году. Трамп с иронией написал на своей странице в Twitter, чему будет «очень не хватать» конкуренции на выборах с экс-госсекретарем.

Клинтон ранее заявила, что вряд ли станет претендовать на какие-либо выборные государственные должности. Она отметила, что ее устраивает жизнь жизнь в Нью-Йорке, и она благодарна, что ее в свое время от этого штата избрали в Сенат США.

Также Клинтон сообщила, что наслаждается жизнью писателя, активиста и бабушки. Она отметила, что продолжит отстаивать свои убеждения.

Экс-госсекретарь была основным конкурентом Трампа на выборах в 2016 году.

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Автор: Олег Королев
#трамп #клинтон #выборы президента сша

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