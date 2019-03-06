Генпрокуратура Узбекистана: Гульнару Каримову перевели в колонию

Дочь первого узбекистанского президента Ислама Каримова Гульнару перевели в колонию из-за нарушений условий отбывания наказания, сообщает Генеральная прокуратура Узбекистана.

Во вторник дочь Гульнары Каримовой Иман сообщила, что ее мать якобы похитили сотрудники ГП из квартиры в Ташкенте, где с июня минувшего года она проживает после условно-досрочного освобождения.

В сообщении ведомства говорится, что в связи со злостным нарушением порядка и условий отбывания наказания Яшнабадским районным судом 5 марта было принято определение о замене наказания Каримовой на лишение свободы с отбыванием оставшегося срока в колонии общего режима.

Также прокуратура напоминает, что приговором Ташкентского областного суда по уголовным делам 18 декабря 2017 года Каримова была приговорена к десяти годам лишения свободы. В июле минувшего года наказание было заменено на ограничение свободы на пять лет с отбыванием по месту жительства ее дочери Иман.

На осужденную Гульнару Каримову были возложены обязанности соблюдать ряд общеустановленных законодательством ограничений, в том числе не покидать жилище, не использовать средства связи и интернет, а также возместить ущерб. Однако, в ходе отбытия наказания она систематически нарушала установленные судом ограничения.