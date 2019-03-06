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США выступили против участия Мадуро в выборах в Венесуэле

США выступили против участия Мадуро в выборах в Венесуэле

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2:00   6 Марта 2019
Весь мир

США выступили против участия Мадуро в выборах в Венесуэле

США выступили против участия Мадуро в выборах в Венесуэле

США не считают, что действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро может принять участие в будущих выборах. Об этом заявил спецпредставитель США Эллиотт Абрамс.

На пресс-конференции в Вашингтоне он заявил, что американской стороне «сложно увидеть» позитивную роль Мадуро в будущих выборах. По словам Абрамса, если Мадуро хотел построить демократию, то у него уже была такая возможность.

Спикер Нацассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо 23 января объявил себя временным главой государства до проведения повторных выборов. США и ряд других государств заявили о его признании и потребовали не допустить силовых действий против оппозиционеров. В свою очередь Мадуро объявил себя конституционным президентом, а Мадуро назвал американской марионеткой. Россия, КНР и ряд других государств поддержали Мадуро как легитимного президента.

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Автор: Олег Королев
#сша #венесуэла #мадуро

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