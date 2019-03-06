Госдеп сообщил, что покупка ЗРК С-400 Турцией грозит отказом в поставках F-35

Госдепартамент США вновь заявил, что покупка Турцией российских зенитных ракетных систем С-400 может привести к отказу от предоставления ей американских передовых технологий. Об этом заявил замруководителя пресс-службы госдепартамента США Роберт Палладино.

На регулярном брифинге журналистам заместитель главы пресс-службы Госдепа Роберт Палладино заявил, что в случае закупки Анкарой российских С-400 против Турции могут быть введены ограничительные меры в соответствии с законом США «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).

Также Палладино отметил, что может быть пересмотрено участие Турции в программе создания американских истребителей пятого поколения F-35. По его словам, Анкара может получить отказ в сфере других потенциальных сделках в сфере вооружений в будущем.