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 Госдеп сообщил, что покупка ЗРК С-400 Турцией грозит отказом в поставках F-35

Госдеп сообщил, что покупка ЗРК С-400 Турцией грозит отказом в поставках F-35
1:40   6 Марта 2019
Весь мир

Госдеп сообщил, что покупка ЗРК С-400 Турцией грозит отказом в поставках F-35

Госдеп сообщил, что покупка ЗРК С-400 Турцией грозит отказом в поставках F-35

Госдепартамент США вновь заявил, что покупка Турцией российских зенитных ракетных систем С-400 может привести к отказу от предоставления ей американских передовых технологий. Об этом заявил замруководителя пресс-службы госдепартамента США Роберт Палладино.

На регулярном брифинге журналистам заместитель главы пресс-службы Госдепа Роберт Палладино заявил, что в случае закупки Анкарой российских С-400 против Турции могут быть введены ограничительные меры в соответствии с законом США «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).

Также Палладино отметил, что может быть пересмотрено участие Турции в программе создания американских истребителей пятого поколения F-35. По его словам, Анкара может получить отказ в сфере других потенциальных сделках в сфере вооружений в будущем.

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Автор: Олег Королев
#турция #госдеп #с-400

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