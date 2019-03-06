Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
ФАС признала рекламу «Гексорала» с Киркоровым нарушающей закон

ФАС признала рекламу «Гексорала» с Киркоровым нарушающей закон

 Приморский город Фокино обесточен из-за возгорания на подстанции

Приморский город Фокино обесточен из-за возгорания на подстанции
Генеральная прокуратура Узбекистана опровергла слухи о «похищении» Каримовой

Генеральная прокуратура Узбекистана опровергла слухи о «похищении» Каримовой

 Сгущенку в честь жены Бандеры выпустили на Украине

Сгущенку в честь жены Бандеры выпустили на Украине
США выступили против участия Мадуро в выборах в Венесуэле

США выступили против участия Мадуро в выборах в Венесуэле

 Госдеп сообщил, что покупка ЗРК С-400 Турцией грозит отказом в поставках F-35

Госдеп сообщил, что покупка ЗРК С-400 Турцией грозит отказом в поставках F-35
ФАС признала рекламу «Гексорала» с Киркоровым нарушающей закон

ФАС признала рекламу «Гексорала» с Киркоровым нарушающей закон

 Приморский город Фокино обесточен из-за возгорания на подстанции

Приморский город Фокино обесточен из-за возгорания на подстанции
Генеральная прокуратура Узбекистана опровергла слухи о «похищении» Каримовой

Генеральная прокуратура Узбекистана опровергла слухи о «похищении» Каримовой

 Сгущенку в честь жены Бандеры выпустили на Украине

Сгущенку в честь жены Бандеры выпустили на Украине
США выступили против участия Мадуро в выборах в Венесуэле

США выступили против участия Мадуро в выборах в Венесуэле

 Госдеп сообщил, что покупка ЗРК С-400 Турцией грозит отказом в поставках F-35

Госдеп сообщил, что покупка ЗРК С-400 Турцией грозит отказом в поставках F-35
1:15   6 Марта 2019
Ближнее зарубежье

Генеральная прокуратура Узбекистана опровергла слухи о «похищении» Каримовой

Генеральная прокуратура Узбекистана опровергла слухи о «похищении» Каримовой

Генеральная прокуратура Узбекистана опровергла сведения о «похищении» в Ташкенте дочери первого президента страны - Гульнары Каримовой.

В августе 2015 года Каримова была приговорена к пяти годам ограничения свободы за вымогательство и уклонение от уплаты налогов. Во вторник ее дочь Иман на своей странице в Instagram сообщила, что Каримову похитили сотрудники Генпрокуратуры из квартиры дочери, где она с июня прошлого года проживает после условно-досрочного освобождения.

Представитель ГП сообщил РИА «Новости», что заявления Иман Каримовой не соответствуют действительности. Отмечается, официальное заявление по данному вопросу будет сделано позже.

Также представитель ведомства сообщил, что размещенные в Instagram-аккаунте фотографии дочери, где якобы изображено похищение, являются «довольно старыми».

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#узбекистан #гульнара каримова

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...