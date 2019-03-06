Генеральная прокуратура Узбекистана опровергла слухи о «похищении» Каримовой

Генеральная прокуратура Узбекистана опровергла сведения о «похищении» в Ташкенте дочери первого президента страны - Гульнары Каримовой.

В августе 2015 года Каримова была приговорена к пяти годам ограничения свободы за вымогательство и уклонение от уплаты налогов. Во вторник ее дочь Иман на своей странице в Instagram сообщила, что Каримову похитили сотрудники Генпрокуратуры из квартиры дочери, где она с июня прошлого года проживает после условно-досрочного освобождения.

Представитель ГП сообщил РИА «Новости», что заявления Иман Каримовой не соответствуют действительности. Отмечается, официальное заявление по данному вопросу будет сделано позже.

Также представитель ведомства сообщил, что размещенные в Instagram-аккаунте фотографии дочери, где якобы изображено похищение, являются «довольно старыми».