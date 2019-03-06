Госдеп не пояснил слова Помпео, назвавшего талибов террористами

Заместитель официального представителя Госдепа США Роберт Палладино не смог пояснить слова госсекретаря США Майка Помпео о том, что США не ведут переговоры с «террористами из Талибана*».

Во время брифинга журналисты поинтересовались, что означают слова Помпео о том, что США отныне не ведут переговоры с террористами, хотя ранее всегда заявляли, что не делают этого.

Палладино на брифинге за явил, что слова госсекретаря якобы «говорят сами за себя» и ему нечего добавить.

Комментируя продолжающиеся в столице Катара переговоры спецпредставителя США по Афганистану Замая Халилзада с талибами, Палладино отметил, что на переговорах уже достигнут прогресс. Он подчеркнул, что каких-либо крайних сроков окончания переговоров пока нет.

*Движение Талибан - экстремистская организация, запрещенная российским судом.