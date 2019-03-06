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0:57   6 Марта 2019
Общество

Госдеп не пояснил слова Помпео, назвавшего талибов террористами

Госдеп не пояснил слова Помпео, назвавшего талибов террористами

Заместитель официального представителя Госдепа США Роберт Палладино не смог пояснить слова госсекретаря США Майка Помпео о том, что США не ведут переговоры с «террористами из Талибана*».

Во время брифинга журналисты поинтересовались, что означают слова Помпео о том, что США отныне не ведут переговоры с террористами, хотя ранее всегда заявляли, что не делают этого.

Палладино на брифинге за явил, что слова госсекретаря якобы «говорят сами за себя» и ему нечего добавить.

Комментируя продолжающиеся в столице Катара переговоры спецпредставителя США по Афганистану Замая Халилзада с талибами, Палладино отметил, что на переговорах уже достигнут прогресс. Он подчеркнул, что каких-либо крайних сроков окончания переговоров пока нет.

*Движение Талибан - экстремистская организация, запрещенная российским судом.

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Автор: Олег Королев
#госдеп #талибы #помпео

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