СМИ рассказали о судьбе счетов венесуэльских компаний в России

Счета венесуэльских компаний в России переведут в банк «Российская финансовая корпорация», сообщают РИА «Новости» со ссылкой на знакомые с ходом переговоров источники.

Один из собеседников агентства сообщил, что РФК станет базовым банком для обслуживания всех венесуэльских предприятий. Подчеркивается, что в первую очередь речь идет о PDVSA.

Ранее в Газпромбанке сообщали, что в рамках взаимодействия с несколькими российскими компаниями-клиентами Газпромбанка несколько лет назад также были открыты счета PDVSA. В официальном заявлении подчеркивалось, что PDVSA, будучи одной из крупнейших нефтяных компаний мира, имеет счета во многих банка мира.

Позже Reuters со ссылкой на источник в российском банке сообщало, что Газпромбанк якобы решил заморозить счета PDVSA на фоне введения американских санкций против венесуэльской компании. PDVSA опровергла информацию о заморозке счетов в Газпромбанке.