Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
ФАС признала рекламу «Гексорала» с Киркоровым нарушающей закон

ФАС признала рекламу «Гексорала» с Киркоровым нарушающей закон

 Приморский город Фокино обесточен из-за возгорания на подстанции

Приморский город Фокино обесточен из-за возгорания на подстанции
Генеральная прокуратура Узбекистана опровергла слухи о «похищении» Каримовой

Генеральная прокуратура Узбекистана опровергла слухи о «похищении» Каримовой

 Сгущенку в честь жены Бандеры выпустили на Украине

Сгущенку в честь жены Бандеры выпустили на Украине
США выступили против участия Мадуро в выборах в Венесуэле

США выступили против участия Мадуро в выборах в Венесуэле

 Госдеп сообщил, что покупка ЗРК С-400 Турцией грозит отказом в поставках F-35

Госдеп сообщил, что покупка ЗРК С-400 Турцией грозит отказом в поставках F-35
ФАС признала рекламу «Гексорала» с Киркоровым нарушающей закон

ФАС признала рекламу «Гексорала» с Киркоровым нарушающей закон

 Приморский город Фокино обесточен из-за возгорания на подстанции

Приморский город Фокино обесточен из-за возгорания на подстанции
Генеральная прокуратура Узбекистана опровергла слухи о «похищении» Каримовой

Генеральная прокуратура Узбекистана опровергла слухи о «похищении» Каримовой

 Сгущенку в честь жены Бандеры выпустили на Украине

Сгущенку в честь жены Бандеры выпустили на Украине
США выступили против участия Мадуро в выборах в Венесуэле

США выступили против участия Мадуро в выборах в Венесуэле

 Госдеп сообщил, что покупка ЗРК С-400 Турцией грозит отказом в поставках F-35

Госдеп сообщил, что покупка ЗРК С-400 Турцией грозит отказом в поставках F-35
0:38   6 Марта 2019
Весь мир

СМИ рассказали о судьбе счетов венесуэльских компаний в России

СМИ рассказали о судьбе счетов венесуэльских компаний в России

Счета венесуэльских компаний в России переведут в банк «Российская финансовая корпорация», сообщают РИА «Новости» со ссылкой на знакомые с ходом переговоров источники.

Один из собеседников агентства сообщил, что РФК станет базовым банком для обслуживания всех венесуэльских предприятий. Подчеркивается, что в первую очередь речь идет о PDVSA.

Ранее в Газпромбанке сообщали, что в рамках взаимодействия с несколькими российскими компаниями-клиентами Газпромбанка несколько лет назад также были открыты счета PDVSA. В официальном заявлении подчеркивалось, что PDVSA, будучи одной из крупнейших нефтяных компаний мира, имеет счета во многих банка мира.

Позже Reuters со ссылкой на источник в российском банке сообщало, что Газпромбанк якобы решил заморозить счета PDVSA на фоне введения американских санкций против венесуэльской компании. PDVSA опровергла информацию о заморозке счетов в Газпромбанке.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#венесуэла #газпромбанк #pdvsa

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...