Кадыров заявил, что США хотят создать «антироссийский интернационал»

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал решение американского президента Дональда Трампа продлить санкции против России.

В минувший понедельник Трамп принял решение о продлении санкций, введенных в 2014 году из-за ситуации на Украине.

Кадыров в своем Telegram-канале написал, что Вашингтон фактически стремиться создать антироссийский интернационал, подкупая одним страны и режимы, а также угрозами и шантажом заставляя другие следовать в русле антироссийской политики.

Отношения России и западных стран ухудшились из-за ситуации на Украине, где в 2014 году произошел госпереворот, а также после того, как Крым стал субъектом РФ по результатам референдума. Страны Запада обвиняют Москва во вмешательстве в дела Украины и ввели санкции, на что Россия приняла ответные меры, неоднократно отвергала все обвинения и заявляла, что разговаривать с ней на языке ограничительных мер не продуктивно.