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 Сгущенку в честь жены Бандеры выпустили на Украине

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0:26   6 Марта 2019
Весь мир

Кадыров заявил, что США хотят создать «антироссийский интернационал»

Кадыров заявил, что США хотят создать «антироссийский интернационал»

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал решение американского президента Дональда Трампа продлить санкции против России.

В минувший понедельник Трамп принял решение о продлении санкций, введенных в 2014 году из-за ситуации на Украине.

Кадыров в своем Telegram-канале написал, что Вашингтон фактически стремиться создать антироссийский интернационал, подкупая одним страны и режимы, а также угрозами и шантажом заставляя другие следовать в русле антироссийской политики.

Отношения России и западных стран ухудшились из-за ситуации на Украине, где в 2014 году произошел госпереворот, а также после того, как Крым стал субъектом РФ по результатам референдума. Страны Запада обвиняют Москва во вмешательстве в дела Украины и ввели санкции, на что Россия приняла ответные меры, неоднократно отвергала все обвинения и заявляла, что разговаривать с ней на языке ограничительных мер не продуктивно.

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Автор: Олег Королев
#антироссийские санкции #кадыров

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