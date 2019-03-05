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22:09   5 Марта 2019
Россия

ФАС признала рекламу «Гексорала» с Киркоровым нарушающей закон

ФАС признала рекламу «Гексорала» с Киркоровым нарушающей закон

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) установила, что реклама лекарства «Гексорал», где снялся певец Филипп Киркоров, нарушает положения закона «О рекламе». Информация опубликована на сайте ведомства.

ФАС выдала предписание Johnson&Johnson. Рекламщики в ролике использовали утверждение о превосходстве товара. Критерии, по которым сравнивали продукцию, разместили на маленькой площади и показали всего три секунды. Зритель за это время не мог воспринять ситуацию.

Информация о «Гексорале» написана крупным шрифтом, именно на ней зафиксировано внимания потребителя, отмечает ФАС.

Заявление Киркорова в рекламе, где он «хотел, чтобы все болели», но лекарство «оказалось сильнее», также нарушает закон. По пункту восьмому части первой статьи 24 закона «О рекламе», реклама медикаментов не может гарантировать положительного действия объекта, его безопасности и эффективности, а также отсутствия побочных действий.

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Автор: Павел Никифоров
#фас #киркоров #гексорал

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