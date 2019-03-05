Приморский город Фокино обесточен из-за возгорания на подстанции

Город Фокино, находящийся в Приморском крае, частично обесточен в связи с возгоранием трансформатора на подстанции. Известно, что света лишились более 25 тысяч человек. Об этом сообщил 5 марта ситуационно-аналитический центр Минэнерго РФ.

«Без электроснабжения остались: часть бытовых потребителей города Фокино (около 25 500 человек); предприятия местной промышленности. Мощность отключенных потребителей — 10 МВт», — сообщается в докладе центра.

Инцидент случился из-за возгорания с выбросом масле на подстанции «Промысловка».

Энергоснабжение в городе восстанавливают по резервной схеме. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Приморскому краю.