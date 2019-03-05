Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
ФАС признала рекламу «Гексорала» с Киркоровым нарушающей закон

ФАС признала рекламу «Гексорала» с Киркоровым нарушающей закон

 Приморский город Фокино обесточен из-за возгорания на подстанции

Приморский город Фокино обесточен из-за возгорания на подстанции
Сгущенку в честь жены Бандеры выпустили на Украине

Сгущенку в честь жены Бандеры выпустили на Украине

 Украина назвала Россию наибольшей террористической угрозой для страны

Украина назвала Россию наибольшей террористической угрозой для страны
Скотланд-ярд расследует доставку взрывных устройств в аэропорты и на вокзал в Лондоне

Скотланд-ярд расследует доставку взрывных устройств в аэропорты и на вокзал в Лондоне

 Пентагон порекомендовал увеличить число американских военных в Европе

Пентагон порекомендовал увеличить число американских военных в Европе
ФАС признала рекламу «Гексорала» с Киркоровым нарушающей закон

ФАС признала рекламу «Гексорала» с Киркоровым нарушающей закон

 Приморский город Фокино обесточен из-за возгорания на подстанции

Приморский город Фокино обесточен из-за возгорания на подстанции
Сгущенку в честь жены Бандеры выпустили на Украине

Сгущенку в честь жены Бандеры выпустили на Украине

 Украина назвала Россию наибольшей террористической угрозой для страны

Украина назвала Россию наибольшей террористической угрозой для страны
Скотланд-ярд расследует доставку взрывных устройств в аэропорты и на вокзал в Лондоне

Скотланд-ярд расследует доставку взрывных устройств в аэропорты и на вокзал в Лондоне

 Пентагон порекомендовал увеличить число американских военных в Европе

Пентагон порекомендовал увеличить число американских военных в Европе
22:07   5 Марта 2019
Россия

Приморский город Фокино обесточен из-за возгорания на подстанции

Приморский город Фокино обесточен из-за возгорания на подстанции

Город Фокино, находящийся в Приморском крае, частично обесточен в связи с возгоранием трансформатора на подстанции. Известно, что света лишились более 25 тысяч человек. Об этом сообщил 5 марта ситуационно-аналитический центр Минэнерго РФ.

«Без электроснабжения остались: часть бытовых потребителей города Фокино (около 25 500 человек); предприятия местной промышленности. Мощность отключенных потребителей — 10 МВт», — сообщается в докладе центра.

Инцидент случился из-за возгорания с выбросом масле на подстанции «Промысловка». 

Энергоснабжение в городе восстанавливают по резервной схеме. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Приморскому краю. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#возгорание #подстанция #фокино #приморский город

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...