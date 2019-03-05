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21:54   5 Марта 2019
Россия

Жительница Тюмени пожаловалась на камни в упаковке вместо сахара

Жительница Тюмени пожаловалась на камни в упаковке вместо сахара

Жительница Тюмени Елена Силич купила в местной «Пятерочке» пачку рафинада. Открыв ее на работе, она увидела внутри гравийные камни, а не сахар, сообщает портал «72.ру».

Коробка выглядела целой. На обратной стороне женщина обнаружила «подозрительный крестик».

Товар Елена Силич вернула в магазин. Продавцы извинились и заменили упаковку на нормальную. По словам сотрудников, в «Пятерочку» уже возвращали упаковки с камнями вместо рафинада. На всех подобных коробках с обратной стороны находился «подозрительный крестик». Как в пачках оказались камни, сотрудники магазина не знают.

Компания X5 Retail Group, которая владеет сетью супермаркетов, сообщила об изъятии из магазинов всей партии товара. Отделение Роспотребнадзора начнет проверку после обращения от потребителя, передает «Говорит Москва».

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Автор: Павел Никифоров
#пятерочка #тюмень #камни #рафинад

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