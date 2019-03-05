Коммунальщики обещали расчистить Петербург от снега к утру среды

Порядка 26 тысяч тонн снега и льда вывезено за сутки из Петербурга. Осадки продолжатся до полуночи, после чего коммунальщики начнут расчищать город.

За вторник, 5 марта, в городе выпало примерно 20 сантиметров осадков. Дворники работают, но расчищенные тротуары снова засыпает снегом.

Председатель комитета по благоустройству Владимир Рублевский сообщил, что снег будет идти до полуночи. До этого времени коммунальщики будут расчищать дороги и тротуары, а после полуночи станут вывозить снег и очищать особо заснеженные районы вроде Дворцовой площади. Там лежит около трех тысяч кубометров снега. Слова Рублевского привели «Невские новости».

Зампредседателя жилищного комитета Сергей Шарлаев добавил, что во дворах работают почти восемь тысяч дворников и более 650 единиц техники. Уборка территорий проходит каждые три часа. Снова работают мобильные бригады, которые обходят многоквартирные дома и ищут наледь. Такие зоны обносятся ограждениями, отметил Шарлаев.

О корректировке бюджета на увеличение автопарка для уборки снега в Смольном пока молчат. Ранее врио губернатора Александр Беглов заявил, что Петербургу нужно в три раза больше машин и в два раза больше дворников. Сейчас в городе по всем направлениям техники не наберется и на две тысячи, отмечал он.