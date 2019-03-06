США устроили информационную блокаду лагерю беженцев в Сирии

Поставка гуманитарной помощи в лагерь беженцев «Эр-Рубкан» не улучшила ситуацию в лагере, передает ФАН.

По мнению большинства экспертов, проблему можно решить только с помощью эвакуации населения лагеря в пункты временного размещения, а затем вернуть беженцев в места довоенного проживания.

По результатам социального опроса, проведенного сотрудниками гуманитарных организаций, лагерь «Эр-Рукбан» желают покинуть более 90% опрошенных. Из них более 80% планируют вернуться в родные места. Более 45% беженцев хотят уехать из лагеря из-за отсутствия денег, 30% — из-за плохих условий проживания, более 20% хотят обезопасить семьи. Факторами сдерживания остаются страхи за уголовное преследование, призыв на войну и неполучение услуг в медицинских и образовательных учреждениях по возвращению домой.

Часть жителей не хочет покидать лагерь из-за проблем с личными документами (более 45%), отсутствием пригодного жилья (более 30%) и гарантий безопасности (22%).

Все эти факторы были учтены организаторами подготовительной работы по эвакуации сирийского населения из зоны Ат-Танфа. Известно, что военнообязанным предоставят отсрочку от призыва на военную службу от полугода до года. Власти Сирии также упростили процесс восстановления утраченных личных документов. Домой сирийцы вернутся, когда будет готова вся инфраструктура. До этого времени беженцы будут жить в пунктах временного размещения, в котором созданы все необходимые условия. Дети будут учиться в школах и университетах, сдавая экзамены и получая дипломы и сертификаты.

Из-за того, что жителей «Эр-Рукбана» плохо информировали о реальном намерении властей Сирии, сейчас особенно важно в краткие сроки пустить в лагерь гуманитарные колонны правительства САР. Они должны провести разъяснительную работу в лагере.

Позиция США в этом вопросе двойственная: с одной стороны, они не против, чтобы беженцы покидали лагерь, а с другой — не хотят пускать эвакуационные колонны из-за соображений безопасности.

Таким образом, лагерь брошен на произвол вооруженных группировок. Их главарям важно сохранить «живой щит» из беженцев и присваивать гуманитарную помощь от международных организаций. И во всем этом им содействуют США.

По мнению заместителя директора Института истории и политики МПГУ Владимира Шаповалова, американцы никогда не хотели заботиться о мирном населения в Сирии. Он считает, что США пользуются ими только для реализации собственных задач.

«США намеренно ведут политику на удержание беженцев, которые являются для них своего рода щитом и оправданием их военного присутствия на юге Хомса в глазах западного мира», — объяснил Шаповалов.

Эксперт также отметил, что Вашингтон организовал в лагере информационную блокаду для того, чтобы озвучивать собственную новостную повестку и сеять сомнения среди беженцев.