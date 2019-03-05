Минздрав предложил штрафовать главврачей за нехватку персонала и оборудования

Руководитель Высшей школы организации и управления здравоохранением Гузель Улумбекова сообщила РИА Новостям, что закон Минздрава РФ, устанавливающий административную ответственность за оказание медицинской помощи, которая не соответствует установленным критериям качества, должен обеспечить условия для выполнения рекомендаций клинического характера. Помимо этого, штрафы для врачей он не предусматривает. Только для главврачей.

Ранее было известно, что российское министерство здравоохранения предложило ввести административное наказание за оказание медпомощи, не соответствующей критериям качества. Законопроект разместили на федеральном портале нормативно-правовых актов.

По мнению эксперта, административная ответственность, предусматриваемая законом, не означает штрафы. Это касается руководителей медорганизаций и должностных лиц органов госвласти субъектов РФ в сфере охраны здоровья. Суть в том, что они понесут административную ответственность за нарушение качества медпомощи, в частности медорганизации будут наказываться за то, что не создали необходимые условия для достижения качественных критериев.

Чтобы исполнить клинические рекомендации во время лечения пациентов, необходимо иметь специальное оборудование. За это отвечает главный врач медицинской организации, министерство здравоохранения и региональные власти, отметила Улумбекова.

Следуя клиническим рекомендациям, иногда необходимо делать компьютерную томографию, а он, к примеру, сломан. В таком случае, если главврач не принял меры для того, чтобы наладить его работу, то на него будет налагаться административный штраф. Если выяснится, что меры он все же принял, то есть написал необходимые письма, а ему не выделили средств и не приняли никаких мер вышестоящие органы госвласти, то в таком случае отвественность понесут уже они, объясняет руководитель.

Она отметила, что законопроект помогает разграничить ответственность сторон при организации здравоохранения.