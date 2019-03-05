Скотланд-ярд расследует доставку взрывных устройств в аэропорты и на вокзал в Лондоне

Самодельные взрывные устройства были обнаружены во вторник на территории лондонских аэропортов Хитроу и Сити, а также в здании вокзала Ватерлоо. Сообщение Столичной полиции Лондона о начале расследования приводит РИА Новости.

«Контртеррористическое подразделение Столичной полиции Лондона начало расследование после того, как в лондонские здания сегодня, во вторник, 5 марта, были доставлены три подозрительные посылки», - говорится в сообщении.

Там же отмечается, что в посылках, представлявших собой белые почтовые пакеты, находились свертки желтого цвета. Специалисты проверили подозрительные послания и обнаружили, что в них находятся маленькие самодельные взрывные устройства, взрыв которых не принес бы большого ущерба, но мог привести к возгоранию.

«Контртеррористическое подразделение Столичной полиции рассматривает инциденты как связанные между собой и открыто различным версиям мотивов», - отметили также в ведомстве.

По данным полиции, первая посылка была доставлена в здание неподалеку от аэропорта Хитроу – в районе Ханслоу в 9.55 по местному времени (12.55 по московскому времени). После того, как сотрудники вскрыли пакет, СВУ взорвалось и частично сгорело.

Вторая посылка была обнаружена на вокзале Ватерлоо в 11.40 по местному времени (14.40 по московскому времени). Пакет вскрывать не стали, прибывшие по вызову сотрудники транспортной полиции обезвредили взрывное устройство.

Третья посылка была обнаружена в аэропорту Сити в 12.10 (15.10 по московскому времени), где повторилась ситуация, произошедшая ранее на вокзале Ватерлоо.

Полиция Лондона обратилась к транспортным хабам с призывом соблюдать бдительность и в случае доставки подозрительных посылок немедленно сообщать об этом. Информации о том, кто может стоять за рассылкой взрывных устройств, на данный момент не поступало.