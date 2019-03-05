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20:24   5 Марта 2019
Россия

Возгорание произошло на заводе стеклотары под Владимиром, семеро пострадавших

Возгорание произошло на заводе стеклотары под Владимиром, семеро пострадавших

Семеро рабочих завода стеклотары «Русждам» в городе Гороховец Владимирской области пострадали в результате возгорания.

По словам главы администрации Гороховецкого района Алексея Бубелы, которые во вторник вечером приводит агентство ТАСС, причиной несчастного случая могло стать курение в неположенном месте.

«Инцидент произошел на заводе «Русджам». Сейчас выясняем, взорвалось там что-то, или это просто возгорание. По всей видимости, несчастный случай из-за того, что кто-то из рабочих закурил в неположенном месте», - заявил Бубела.

При этом глава гороховецкой администрации добавил, что всех пострадавших доставили в больницу. Подробностей о том, в каком состоянии они находятся, пока не поступало.

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Автор: Александр Люблинский
#завод #пострадавшие #возгорание #гороховец #владимирскаяобласть

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