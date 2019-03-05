СМИ: МВД заподозрило еще и сотрудницу штаба Навального в совращении подростка

Правоохранительные органы заподозрили 21-летнюю жительницу Петербурга в совращении несовершеннолетнего. Как отмечает издание «Мойка78», девушка — сотрудница штаба блогера Алексея Навального.

Источник портала в полиции сообщил, что девушка, возможно, долгое время жила с 15-летним подростком. Последний активно участвовал в акциях движения «Весна».

У подозреваемой есть штраф в 15 тысяч рублей за нарушение порядка проведения митинга и еще на 10 тысяч за сопротивление полиции.

Судя по всему, девушка и подросток на митинги ходили вместе, потому что юношу привлекали к ответственности за такую же статью. Кроме того, он стоит на учете в районном ИДН. В мае 2017 года, когда подростку было 13 лет, он участвовал во встрече Навального с подписчиками.

Не исключено, что об отношениях пары знает штаб блогера. Сейчас сторонники Алексея заняты другим — открещиваются от Владимира Казаченко, которого полиция подозревает в хранении наркотиков и развратных действиях с подростками.

Имена подозреваемых не сообщаются по просьбе следствия.