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20:26   5 Марта 2019
Россия

СМИ: МВД заподозрило еще и сотрудницу штаба Навального в совращении подростка

СМИ: МВД заподозрило еще и сотрудницу штаба Навального в совращении подростка

Правоохранительные органы заподозрили 21-летнюю жительницу Петербурга в совращении несовершеннолетнего. Как отмечает издание «Мойка78», девушка — сотрудница штаба блогера Алексея Навального.

Источник портала в полиции сообщил, что девушка, возможно, долгое время жила с 15-летним подростком. Последний активно участвовал в акциях движения «Весна».

У подозреваемой есть штраф в 15 тысяч рублей за нарушение порядка проведения митинга и еще на 10 тысяч за сопротивление полиции.

Судя по всему, девушка и подросток на митинги ходили вместе, потому что юношу привлекали к ответственности за такую же статью. Кроме того, он стоит на учете в районном ИДН. В мае 2017 года, когда подростку было 13 лет, он участвовал во встрече Навального с подписчиками.

Не исключено, что об отношениях пары знает штаб блогера. Сейчас сторонники Алексея заняты другим — открещиваются от Владимира Казаченко, которого полиция подозревает в хранении наркотиков и развратных действиях с подростками.

Имена подозреваемых не сообщаются по просьбе следствия.

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Автор: Петр Сидоров
#петербург #навальный #педофилия

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