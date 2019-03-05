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 Пентагон порекомендовал увеличить число американских военных в Европе

Пентагон порекомендовал увеличить число американских военных в Европе
20:19   5 Марта 2019
Весь мир

Пентагон порекомендовал увеличить число американских военных в Европе

Пентагон порекомендовал увеличить число американских военных в Европе

Еврокомандование (EUCOM) ВС США порекомендовало увеличить число американских военных, размещенных и ротируемых в регионе на постоянной основе. Об этом стало известно 5 марта во время слушаний в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США от главнокомандующего Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе американского генерала Кертиса Скапаротти. 

Качеству армии РФ, которое возросло, EUCOM предлагает противопоставить количество, увеличив число военных в ЕС. Также Скапаротти просит инвестиций, чтобы расширить логистическую инфраструктуру в Европе.

Скапаротти заявил, что военные истребители США пятого поколения разместят в Европе на постоянной основе. 

По словам генерала, ВВС США в настоящий момент предоставляют ему на основе ротации воздушные суда пятого поколения и ту технику, которая необходима для процедуры развертывания в целях сдерживания и обеспечения боевой готовности. 

«Я также ожидаю их дислокации в Европе в определенном количестве на постоянной основе», — сказал военачальник в ходе выступлений на слушаниях в комитете по делам ВС Сената Конгресса США. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#сша #пентагон #политика #eucom

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