Еврокомандование (EUCOM) ВС США порекомендовало увеличить число американских военных, размещенных и ротируемых в регионе на постоянной основе. Об этом стало известно 5 марта во время слушаний в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США от главнокомандующего Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе американского генерала Кертиса Скапаротти.

Качеству армии РФ, которое возросло, EUCOM предлагает противопоставить количество, увеличив число военных в ЕС. Также Скапаротти просит инвестиций, чтобы расширить логистическую инфраструктуру в Европе.

Скапаротти заявил, что военные истребители США пятого поколения разместят в Европе на постоянной основе.

По словам генерала, ВВС США в настоящий момент предоставляют ему на основе ротации воздушные суда пятого поколения и ту технику, которая необходима для процедуры развертывания в целях сдерживания и обеспечения боевой готовности.