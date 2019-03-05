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20:10   5 Марта 2019
Весь мир

Шестьдесят человек погибли в Афганистане из-за проливных дождей

Шестьдесят человек погибли в Афганистане из-за проливных дождей

Сильнейшие ливни и вызванные ими паводки на юге Афганистана стали причиной гибели как минимум 60 местных жителей, еще не менее 140 человек пострадали от непогоды.

Об этом во вторник сообщил государственный министр управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Нагиб Ака Хаким.

Ранее сообщалось, что из-за проливных дождей в южных провинциях Афганистана – Забуль, Кандагар и Фарах погибли 20 человек, и не менее десяти местных жителей считаются пропавшими без вести.

По словам министра, тысячи пострадавших от непогоды семей получили от властей помощь.

Напомним: ранее сообщалось, что проливные дожди и паводки не прекращаются в восьми афганских провинциях с 1 марта, нанеся существенный ущерб местной инфраструктуре, школам, мечетям и мостам.

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Автор: Александр Люблинский
#жертвы #афганистан #ливни #стихия #паводки

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