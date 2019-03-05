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19:57   5 Марта 2019
Россия

Кабмин разрешил передавать стройки новым застройщикам при банкротстве старых

Кабмин разрешил передавать стройки новым застройщикам при банкротстве старых

Правительство внесло изменения в правила по передаче объектов долевого строительства новому застройщику в случае банкротства прежнего. Документ опубликован на сайте правительства РФ.

По новым правилам, приобретатель сможет получать имущество и обязательства по строительству различных объектов (транспортная, инженерно-техническая и социальная инфраструктура), а не только жилищного строительства. Помимо этого, согласно новым изменениям, в качестве приобретателя может выступать Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства. О сути новых изменений рассказал замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин. 

Стасишин напомнил о существующей с 2016 года в Минстрое действующей комиссии, согласующая передачу проблемных объектов долевого строительства новым застройщикам. Такая деятельность ведется в рамках законодательства о банкротстве, подчеркнул он. Так, комиссия заключает возможность или невозможность передачи жилкомплекса на достройку. Это заключение министерство направляет в арбитражный суд, а он уже рассматривает дело прежнего обанкротившегося застройщика. 

Одни из наиболее известных решений комиссии Минстроя стали заключения о возможности стать приобретателем московских долгостроев «Царицыно» и «Терлецкий парк» для столичного застройщика «Мосотделстрой».

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #застройщики #банкротство застройщиков #передача жилкомплекса

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