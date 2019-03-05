Ford не раньше апреля решит, что делать с заводами в России

Судьбу двух заводов американской автомобильной корпорации Ford Motor, расположенных в Ленинградской области и Татарстане, определит собрание акционеров во втором квартале 2019 года.

Об этом «Политике Сегодня» сообщила менеджер по связям с общественностью Ford Sollers (СП Ford с ПАО «Соллерс») Екатерина Комарова, комментируя информацию источников Reuters о потенциальном закрытии производств в России.

«Никакой новой информации Reuters не дал, – сказала Комарова. - В январе мы говорили, что у нас идет стратегический пересмотр планов. От акционеров ждем решения во втором квартале. До этого момента заводы работают в штатном режиме».

Комментируя опасения профсоюзов о том, что тысяча человек рискуют остаться без работы и соответствующих выплат собеседник агентства заверила, что руководство и сотрудники «находятся в постоянном диалоге».

«У нас никаких с ними открытых, то есть конфликтных вопросов, нет. Все в штатном режиме», - сказала Комарова.

Председатель профсоюза МПРА в Петербурге Игорь Темченко сообщил корреспонденту «ПС», что точного решении о закрытии заводов нет, но предпосылки имеются.

«Ford решил изменить концепцию. В России у них все плохо. Сейчас решают, будет ли дальше выпуск Focus и Mondeo. Насколько мне известно, Fiesta и Ecosport в Татарстане закроют точно», - сказал Темченко.

О постоянном диалоге руководства с профсоюзом собеседник агентства узнал с удивлением.

«Вот оно как? Я завтра на встрече напомню эти слова. Сегодня встреча была, диалог идет. Они поделились опасениями о том, что инвестиции уже никто не будет вносить, а данный выпуск автомобилей нерентабелен. Это сегодняшние слова руководства. Требования работников два годовых оклада, если будет завод закрываться или в случае сокращения, они не признают. Даже не торгуются по количеству окладов. Просто не признают, как требование. А прессе рассказывают, что у них идет диалог», - заявил Темченко.

Как ранее сообщило издание Reuters со сслыкой на три источника в отрасли, руководство Ford Motor рассматривает возможность закрытия двух производств в России в рамках программы по реструктуризации бизнеса в убыточных регионах.