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19:21   5 Марта 2019
Россия

Роскосмос установит в ЮАР, Чили и Мексике станции для наблюдения за ЧС в космосе

Роскосмос установит в ЮАР, Чили и Мексике станции для наблюдения за ЧС в космосе

Оптико-электронные станции установит Роскосмос в Чили, Мексике и ЮАР, чтобы наблюдать за опасными ситуациями в космосе. Информация опубликована на сайте госзакупок, пишут РИА Новости.

Наземный комплекс АСПОС ОКП пополнят тремя станциями. Систему по слежению за мусором в космосе установят в третьем квартале текущего года в ЮАР. В первом квартале 2020 года в Мексике оборудуют экспериментальный оптический пункт (ЭОП), а чуть позже в Чили появится ЭОП, который сейчас установлен в Крыму.

На эти нужды в ближайшие три года Роскосмос потратит 1,5 миллиарда рублей.

Главная задача системы — следить за опасными сближениями космических аппаратов с космическим мусором и сопровождать крупные потенциально опасные объекты.

АСПОС ОКП ранее сообщала о частых перемещениях военных спутников США.

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Автор: Павел Никифоров
#космос #роскосмос #юар #чили

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