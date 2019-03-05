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19:47   5 Марта 2019
Весь мир

Кандидат в президенты США Уоррен предложила военным подумать о сохранении ДРСМД

Кандидат в президенты США Уоррен предложила военным подумать о сохранении ДРСМД

Американский сенатор-демократ, кандидат в президенты страны Элизабет Уоррен призвала военных подумать о том, чтобы сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и избежать дорогостоящей и опасной гонки вооружений.

С таким предложением сенатор обратилась к генералу Кертису Скапарротти – командующему европейского командовании Вооруженных сил США.

«Я призываю вас подумать о том, должны ли мы вместо того, чтобы выходить из ДРСМД, удвоить усилия, чтобы вернуть Россию к соблюдению договора», - заявила Уоррен на слушаниях в сенате.

При этом Уоррен добавила, что президенту РФ Владимиру Путину, по ее мнению, в том, что касается соблюдения Договора по РСМД «верить нельзя», и именно на США лежит ответственность за то, чтобы предотвратить гонку вооружений в Европе.

Элизабет Уоррен является одним из полутора десятков сенаторов, которые претендуют на номинацию в кандидаты в президенты страны от Демократической партии США. Ранее с призывом к властям сохранить Договор по ракетам средней и меньшей дальности обратилась еще один американский сенатор – Тулси Габбард.

Кандидат в президенты США Уоррен предложила военным подумать о сохранении ДРСМД

Напомним: ранее президент США Дональд Трамп заявил, что 2 февраля Белый дом запустил процедуру выхода из ДРСМД. Российский президент Владимир Путин заявил, что Москва ответит на этот шаг зеркальными мерами.

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Автор: Александр Люблинский
#сша #сенатор #кандидат #дрсмд #уоррен

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